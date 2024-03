Chelsea Green: «Maxxine Dupri y yo compartimos todo»

Chelsea Green y Maxxine Dupri han forjado una relación de amistad desde que trabajan juntas en la WWE. Podría ser interesante que la llevaran a la pantalla, aunque en este sentido ambas están muy alejadas en lo relativo a las historias que están contando. Green no está haciendo demasiado; en su última lucha venció a Candice LeRae en Main Event. Dupri en cambio ha estado en tendencias últimamente por los abucheos que le dedicaron los fans en un House Show, una situación que parece que la compañía está utilizando pues durante el episodio de Raw del 11 de marzo la luchadora se vino abajo cuando la misma LeRae le dijo que no merece estar donde está.

► Chelsea Green de Maxxine Dupri

Pero volvamos a su amistad pues de ella estuvo hablando recientemente Chelsea en una entrevista con Lightweights.

«En primer lugar, tenemos la misma mentalidad, horario, estilo de vida, todo eso. Lo cual es realmente raro de encontrar, porque todas mis otras amigas, como mi mejor amiga Deonna [Purrazzo], trabaja para AEW, se acuesta muy tarde y se levanta muy tarde. Yo no puedo. Simplemente no puedo. Tenemos horarios totalmente diferentes. Ella es bastante buena adaptándose a mí, pero [Maxxine] es del tipo de persona que prefiere irse a dormir lo más temprano posible. Ella come saludablemente conmigo, todas esas cosas con las que simplemente encajamos.»

«En realidad, y se lo he dicho a mi esposo, así que esto no lo sorprenderá, prefiero viajar con Maxxine que con mi esposo. Porque nos alineamos mucho más que mi esposo y yo, mucho más. Además, realmente odio el hecho de que Matt y yo subamos a un avión y tenga que sentarme en el asiento del medio. Odio eso. [Con Maxxine], depende. Simplemente decimos, ‘¿Tú lo quieres?’ Cambiaremos. Somos amigos… Siempre quiere sentarse en la ventana. [Él es] enorme. Enorme, y tengo que sentarme allí como una pequeña sardina aplastada justo en el medio. Es horrible. [risas]».