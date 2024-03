Candice LeRae no se disculpa por mencionar al hermano fallecido de Maxxine Dupri en WWE RAW

Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo, Candice LeRae increpó gravemente a Maxxine Dupri mencionando a su hermano fallecido: “¿Sabes por qué todo el mundo te abuchea? No perteneces aquí. ¿Crees que Internet te odia? Deberías oír lo que dicen las chicas del vestuario. Es bueno que tu hermano muerto no esté aquí para ver en qué vergüenza te has convertido». El hermano de Maxxine, Wyatt Zmrzel, falleció a la edad de 22 años.

Y si alguien pensaba que Candice iba a pedir disculpas por sus palabras estaba equivocado pues esto comentó en RAW Talk:

“Ganamos y no estoy aquí para hablar de Maxxine, vine a hablar de la victoria de esta noche. Así que esta entrevista ha terminado”.

Aquí hablamos de dos historias, de tres si tenemos en cuenta que las dos Superestrellas comenzarían una rivalidad.

Una es lo que ha estado pasando con Maxxine Dupri desde que la abucharon en ese reciente House Show. De alguna manera, WWE quiere construir en base a eso, es de suponer a falta de más información, a un personaje débil que acabe explotando ante el mal trato que recibe tanto de fanáticos como de sus compañeras.

La otra es el cambio a ruda de Candice LeRae. A lo largo de su carrera ha mostrado muchas veces su cara más malvada pero en WWE ha trabajado más como babyface y puede hacerlo perfectamente, dentro de que no tiene mucho carisma ni ha destacado apenas nada. Veremos qué tal como heel.

De momento, ¿qué te pareció el momento que protagonizaron las dos luchadoras? ¿Te gusta que LeRae esté empezando a ser una villana? ¿Y lo que parece que la compañía está haciendo con Dupri?

