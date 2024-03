Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo, Cody Rhodes realizó una entrevista en el ring con Michael Cole durante la cual hizo de nuevo una emotiva promo hablando de completar su historia recordando que su padre, Dusty Rhodes, nunca pudo hacerlo. Una promo que emocionó a muchos, como a su esposa, Brandi Rhodes:

Sitting here designing an ad for my yoga studio…crying into the rosé I shouldn't be drinking 😭.

This family tree may not be as big as some, but we go hard for each other. ❤️

— Brandi Rhodes (@TheBrandiRhodes) March 12, 2024