Chelsea Green: «Pensé que WWE se enojaría conmigo»

Durante el reinado de Chelsea Green como Campeona de Parejas WWE, su esposo, Matt Cardona, estuvo luciendo una réplica del título en sus combates, por ejemplo, en DDT.

No fue una gran controversia pero sí que muchos se preguntaron qué pensarían en la WWE sobre ello, e incluso la misma luchadora creyó que se enojarían con ella porque surgió el rumor de que en realidad «The Indy God» estaba portando el verdadero cinturón, lo cual no fue así. Obviamente, él no querría causar problemas a su esposa.

► Matt Cardona y el Campeonato Femenil de Parejas WWE

«¡Dios mío! Bueno, él vino y me vio ganar el título en Atlanta. Supongo que después de que gané el título, inmediatamente fue en línea y compró la réplica, que le enviaron por mensajería exprés desde WWE Shop o Fanatics, y la tuvo como dos días después para llevarla a Japón. No me preguntó, no me lo dijo. Lo vi con ella en Japón. Todos pensaron, porque estaba en Japón en mis días libres, que era el cinturón real. Sí [todos pensaron que se llevó mi cinturón].

«Estaba esperando que alguien en el trabajo me llamara y preguntara. Gracias a Dios que no se lo creyeron. Pero estaba preocupada. No voy a mentir, estaba preocupada, porque él hace cosas así. Hace cosas locas. Hace videos de todas mis cosas de lucha libre. Soy el blanco de todas sus bromas [risas]. Así que realmente pensé que WWE se iba a enojar conmigo, y que iba a tener que demostrar, como, ‘Aquí estoy, este es el cinturón. Él tiene uno diferente'», señala Chelsea en Lightweights.

