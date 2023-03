Charlotte Flair: “No tengo tanto poder como creen”

Durante el SmackDown de esta semana, Charlotte Flair hizo una potente promo hablando sobre haber construido una carrera por sí misma en la WWE siendo la hija de Ric Flair. Nadie duda de que la actual Campeona SmackDown se ha ganado todo lo que ha conseguido. Porque si todo dependiera de los padres, de los abuelos, de los hermanos… todos los hijos, nietos, y hermanos hubieran tenido éxito. ‘The Queen’ es una de las mejores de todos los tiempos. Aunque no tiene tanto control con la compañía como podríamos pensar.

> El poder de Charlotte Flair, y Rhea Ripley

Esto mismo apuntó en una reciente entrevista con Bleacher Report en la que hablaba sobre su rivalidad con Rhea Ripley que las va a llevar a un mano a mano titular en WrestleMania 39. La monarca recuerda que tuvieron una historia también en 2021 que finalmente no tuvo el combate entre las dos que hubiera deseado.

“Creo que habría habido otro combate después de nuestro [combate] de Money in the Bank si Nikki A.S.H. no hubiera cobrado [el maletín de Money in the Bank] contra mí. Creo que ahora es el final de eso. Creo que Money in the Bank probablemente habría llevado a otro, pero luego tienes este loco cobro de la nada y nunca más nos cruzamos… En retrospectiva, no tenía control de eso. Lo digo ahora: no tengo control. Estoy muy halagada de que la gente piense que tengo tanto poder. Estoy muy halagada, pero créanme, no lo tengo“.

