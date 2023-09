Cathy Kelly revela su intento de ser luchadora

En los últimos días estamos conociendo mucho mejor a Cathy Kelley. Desde que lloraba todos los días durante su primera etapa en WWE hasta cómo se dio su retorno para la segunda pasando por un consejo propio que compartió para la compañía en lo relativo al uso de las plataformas digitales o la ayuda que tanto Cody Rhodes como Brandi Rhodes le brindaron en su primera semana. Y continuamos haciéndolo. Esta vez descubrimos que realizó un intento de emprender una aventura como luchadora.

► El intento de Cathy Kelley

Puede que calificarlo de ese modo sea una exageración pero cuando recientemente Chris Van Vliet le preguntó si tiene la intención de probar las cuerdas en el futuro ella contestó como leemos a continuación, descartando esa posibilidad, pero indicando que sabe más o menos cuál es su sabor:

«No creo que pueda. Intenté una vez, hace mucho tiempo. Dave Márquez tiene un ring de lucha libre para Championship Wrestling For Hollywood en el valle, así que solía ir allí. Creo que me di un par de golpes hasta que me quedé sin aliento. Incluso correr las cuerdas, si no lo has hecho, es intenso. Terminas desarrollando callos en la espalda, estuve magullada durante probablemente una semana».

La verdad es que la entrevistadora podría hacer más que preguntar a las Superstars qué piensan después de una lucha, un segmento o un programa o evento. En ocasiones la hemos visto ir un poco más allá. Y no parece algo a lo que ella se cerraría si le dieran la oportunidad. No obstante, no podemos decir que es algo que se está preparando o si quiera valorando dentro de la WWE. Aún así, veremos qué sigue para Cathy Kelley en los próximos meses e intentaremos seguir conociéndola cuando quiera contar más de ella.