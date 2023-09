Cody y Brandi Rhodes ayudaron a Cathy Kelley en WWE

2022 fue el año en que tanto Cody Rhodes como Cathy Kelley volvieron a la WWE. El luchador estuvo seis años fuera de la compañía demostrando al mundo de la lucha libre profesional que podría ser una estrella por sí mismo; terminó conquistando NJPW, ROH o IMPACT, y fundando AEW, donde fue uno de sus rostros fundamentales así como vicepresidente ejecutivo. La entrevistadora se tomó un tiempo de descanso y se dedicó a otras pasiones, como la actuación, logrando un papel en la sitcom de Netflix ‘#blackAF’.

► Cody y Brandi Rhodes ayudaron a Cathy Kelley

Pero volvamos a la primera etapa de ambos en el McMahon Empire pues tenemos la oportunidad de descubrir cómo The American Nightmare y su esposa, Brandi Rhodes, ayudaron a Kelley durante su primera semana. Ella dio comienzo a su carrera en la empresa en 2016 mientras que Cody lo había hecho diez años antes. Curiosamente, fue el mismo año en que el luchador se fue, así que realmente no han tenido la ocasión de trabajar juntos hasta el pasado; ya los vimos en algún momento charlando en backstage.

«En esa primera semana, no conocía a nadie, así que entré y Michael Cole me dijo: ‘No te presentes como una fan’. Ya estaba nerviosa, quería saludar a todos, deseaba ser respetuosa, y estaba cuestionándome constantemente. Estaba muy insegura. Recuerdo que Cody Rhodes y Brandi, en ese momento, me ayudaron en esa situación porque una de mis primeras tareas fue con ellos. Me dijeron: ‘Simplemente entra al vestuario, saluda a todos, nadie sabe quién eres, todo está bien’. Eso realmente se quedó conmigo, especialmente mirando hacia atrás, sabiendo lo que estaban viviendo personalmente ese fin de semana, cuando tomaron la decisión de irse».