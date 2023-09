Cathy Kelley volvió a WWE en octubre de 2022 después de varios meses fuera de la compañía, durante los cuales, entre otras cosas, debutó como actriz en Netflix; tuvo un papel breve en la serie ‘#blackAF’. Al poco de haber vuelto, ella misma contaba un pequeño detalle sobre cómo ocurrió: “Recuerdo que le envié un mensaje de texto de cumpleaños a Triple H y eso fue lo que condujo a todo para que volviera”. Más recientemente, en Out Of Character with Ryan Satin, la entrevistadora dio a conocer mucho más.

► El regreso de Cathy Kelley

«Como mencioné, cuando me fui, la puerta nunca quedó completamente cerrada; mi deseo era ser parte de algo específico, ya sea en Raw o SmackDown en ese momento. Mantuve siempre la puerta abierta tanto con Steph como con Hunter, y seguimos en contacto durante todo ese tiempo. Creo que todo comenzó cuando le envié a Hunter un mensaje de feliz cumpleaños. En ese momento, estaba en Alaska con mi madre, y él comenzó a hablar sobre cómo había pescado allí hace años y cómo lo recordaba con cariño.

«Eso se convirtió en una conversación en la que me preguntó si estaría dispuesto a hablar con Steph, algo que también me propuso cuando me fui en un principio. En ese momento, ya tenía mi mente decidida, pero les doy crédito por mi regreso. Creo que son líderes excepcionales. Disfruté mucho trabajando con ellos en NXT. Sí, parecía el momento y la oportunidad adecuados. Steph fue muy acogedora al escuchar lo que quería hacer y me ofreció aprender a ser comentarista, tomar un papel de escritora, y esta oportunidad surgió justo cuando estábamos teniendo esas conversaciones».