Christian Cage está probablemente en su mejor momento en AEW. No porque sea el Campeón TNT, porque no lo es, pero sí por su presencia junto a Luchasaurus, quien sí tiene el título, a pesar de que siempre lo lleva su manager sobre el hombro. The Captain Charisma es quien habla por el luchador, entrando ocasionalmente al encordado para disputar algunos combates, y podríamos decir que es una de las piezas fundamentales de Collision. ¿Qué será lo próximo? Tendremos que esperar e irlo descubriendo.

► El futuro de Christian Cage

Lo que sí podríamos adelantar es que en algún momento va a dejar de luchar, aunque eso no tendría por qué suponer su adiós a las pantallas ya que podría continuar trabajando exclusivamente como representante de luchadores. Por otro lado, si deja de estar ocupado con ese rol podría asumir otros, como el de productor. Y es ahí donde tanto Kurt Angle como Rhino creen que podría tener mucho éxito en otro capítulo de su carrera, como señalan ambos en un episodio reciente de The Kurt Angle Show.

«Es genial en el ring y una gran persona. Él y Edge, no podría haber estado alineado con dos tipos mejores al comenzar mi carrera«, dijo Rhino. «Christian, me gusta como héroe, es bueno en ese papel, pero es un gran villano. Simplemente, cuando usa un cuello de tortuga y esas cosas. Tiene una mente excelente para la lucha libre, y se toma el tiempo necesario, y realmente se nota. Lo mismo ocurre con Edge».

«Incluso si no está produciendo, creando o algo así. Si algún día dice: ‘Oye, me voy a retirar. He terminado con la lucha libre’. La industria de la lucha libre realmente sufrirá si se aleja de ella porque puede ayudar a desarrollar nuevo talento. Espero que no simplemente diga: ‘Estoy listo. Voy a vivir mi vida'».