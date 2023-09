El consejo de Cathy Kelley a WWE con TikTok

WWE está en todas las redes sociales: X, Instagram, TikTok… No falta plataforma donde la compañía de lucha libre profesional número uno de mundo no esté haciendo las delicias de sus fanáticos con todo tipo de contenido. Ahí está también YouTube. Uno de los usos habituales es el anuncio de combates, el lanzamiento de entrevistas exclusivas o contar qué más ha sucedido en un determinado momento más allá de lo visto en televisión, como el ataque de Shinsuke Nakamura a Seth Rollins después de Payback 2023.

.@AJStylesOrg will look to get some payback when he goes one-on-one with Jimmy Uso TONIGHT on #SmackDown!

📺 8/7c on @FOXTV pic.twitter.com/qgAdkCyiuA

— WWE (@WWE) September 8, 2023