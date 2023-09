La compañía New Texas Pro Wrestling, presento su evento Texas Contenders Series #23, desde Houston Premier Arena, en Houston, Texas. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

New Texas Pro Wrestling (NTPW) es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Texas, Estados Unidos. Fue fundado en 2017 y ha ganado popularidad por sus eventos de lucha entretenidos y de alta energía. NTPW presenta una combinación de talentos establecidos y luchadores emergentes, brindándoles una plataforma para mostrar sus habilidades.

Los eventos de NTPW presentan una variedad de estilos de lucha, que incluyen lucha técnica, maniobras de alto vuelo y acción contundente. La promoción tiene como objetivo crear una experiencia inmersiva para los fanáticos al combinar el atletismo, la narración de historias y la participación de la audiencia.

Resultados New Texas Pro Wrestling

Just Nick venció a Kenny Kalypso

Unsanctioned Match: The Dream Team (Danny King & KC Kareem) vencieron a Dustin Nguyen & JJ Blake

Brother Tracey venció a Ty Shane

Maximus Stone venció a Ledgic Chamberlain

Blair Vincent Jr. venció a Justin Walker Jr.

Holy Roger venció a ???

Chris Carter venció a Pac Ortega

TCS Title Three Way Match: Shawn Hendrix retuvo ante Isaac Morales and Jay Davis