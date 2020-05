Una vez que salieron de WWE, The Revival han declarado que sus nuevos nombres fuera del Imperio McMahon son Cash Wheeler y Dax Harwood y revelaron en un video de que su nuevo proyecto tendría la frase "Fear the Revolt", y que usarían las siglas FTR. Esto, le pudo haber dado a los fanáticos la idea de que adotarían el nombre de The Revolt, el cual no fue anunciado oficialmente por el dúo.

► Cash Wheeler y Dax Harwood y el lío con The Revolt

Hubo cierta controversia dentro de la escena independiente de Carolina del Norte sobre el nombre de The Revolt. Los luchadores Caleb Konley y Zane Riley han estado usando el nombre The Revolt para su equipo desde el 2015. PW Insider ahora informa que han enviado una carta de cese y desistimiento a Cash Wheeler y Dax Harwood sobre este nombre, cuando expresaron su descontento en las redes sociales en el momento en que surgieron las noticias de la marca registrada "Fear The Revolt".

Dentro del documento de diez páginas de este cese y desistimiento que se envió el 10 de mayo, se argumenta por qué The Revolt no es un nombre que pueden usar Cash Wheeler y Dax Harwood.

“The Revolt es conocido en el circuito de lucha profesional independiente y son los actuales campeones mundiales PWX. El Sr. Burnett y el Sr. Riley venden una gama de productos de la marca Revolt, incluidas camisetas, gorras y DVD, como se muestra en el Anexo B. The Revolt ha sido su pasión durante años y literalmente han puesto su sangre y sudor en la construcción de la marca The Revolt y la conexión con sus fanáticos".

Además, el mismo documento señala que el dúo trató de contactar a los ex WWE, aunque su resultado fue vano.

“The Revolt trataron de llegar como amigos, pero fueron rechazados. Dax y Cash pueden disfrutar jugando a los rudos, pero este no es el ring. No pueden robar la propiedad intelectual de sus antiguos amigos sin consecuencia. Su conducta no solo es ilegal, sino que es verdaderamente desvergonzado,ya que robarían deliberadamente un nombre de aquellos que trabajaron tan duro para construirlo”.

Fightful Select había confirmado en abril que el nombre real del equipo sería "FTR".

Al respecto, el abogado de FTR, Michael Dockins, señaló claramente que el dúo será conocido como FTR en el futuro, con las letras que representan diferentes siglas según los diferentes escenarios.

“Nuestros clientes no tienen la intención y nunca han tenido la intención de llamarse FEAR THE REVOLT. En todo momento y en todos los sentidos, dejaron en claro que el nombre de su equipo sería FTR, y que FTR puede y significaría cosas diferentes dependiendo de su historia y creatividad. No son responsables y no pueden ser considerados responsables de ciertos reportes mal intencionados y otros que les atribuyen incorrectamente un nombre que no sea el nombre que han elegido, FTR."

"De hecho, cuando su cliente contactó a mis clientes 'como amigos' para resolver este asunto, se les informó que el nombre del equipo es, era y será FTR y no REVOLT o THE REVOLT o FEAR THE REVOLT".

Dax Harwood y Cash Wheeler aún no han debutado como equipo todavía, aunque FTR enviaron un mensaje en un episodio de Being The Elite, lo cual podría sugerir una eventual aparición en AEW, aunque bien puede tratarse de una broma solamente. Veremos cuándo veremos a Cash Wheeler y Dax Harwood en un ring y con qué nombre lo harán.