Seguimos más que sorprendidos con los actos horripilantes de los que una mujer acusa a Alberto del Río en San Antonio, Texas. Y al respecto, WWE tomó una interesante decisión de vetar a Alberto del Río, ex Campeón WWE y ex Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Por otra parte, el respetado veterano, Tony Atlas, dijo que la carrera de Alberto el Patrón, independientemente de si es culpable o no, ya está acabada:

► WWE veta a Alberto del Río

El veto de WWE vino por medio de una publicación en su cuenta oficial de Snapchat, en donde recordaron por medio de fotografías, a todos los ganadores del maletín de Money in the Bank a lo largo de la historia. El único ganador del maletín que no apareció fue Alberto del Río, quien lo ganó en el PPV de 2011. Hasta CM Punk salió en la lista.

Interesante movimiento de WWE, considerando la polémica con niños pequeños en los que se encuentra Velveteen Dream, quien no es mencionado desde el 6 de mayo. Pero, volviendo al otro tema de la nota, esto fue lo que dijo la mitad de la primera dupla de color en ser Campeones de Parejas en la historia de WWF, junto con Rocky Johnson en el podcast Boston Wrestling MWF:

"Yo solamente tuve un poco de interacción y contacto con él cuando esta hablando con Dusty Rhodes en el fin de semana de WrestleMania de 2012 en Miami, y años después en unos cuantos shows independientes. Siempre fue agradable conmigo, se acercaba, me daba la mano y se presentaba con todos. Así que no tenía ninguna sensación mala respecto a él, siempre nos tratamos con respeto.

"Pero después de oír esto, fue un shock total. Yo tengo una hija, tengo nietas y tengo esposa y la idea de que alguien le haga eso a una de ellas... bueno, es algo difícil... yo no sé lo que le haría. Yo creo que su carrera ya está acabada. Sí, y eso lo sé por mi experiencia. Alberto trabajaba de 2 a 4 días a la semana, y ganaba casi el millón de dólares, sino es que más. Estaba en una buena posición en el cartel. Pero él no supo apreciar eso y no supo cómo comportarse. Es un idiota, eso es todo lo que tengo que decir. Se lastimó a sí mismo".