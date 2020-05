ÚLTIMA HORA: Drew Gulak fuera de WWE

Anoche en Smackdown, Drew Gulak luchó contra Daniel Bryan en la primera ronda del torneo para definir al nuevo Campeón Intercontinental WWE, y ambos dieron una verdadera clínica de lucha libre, en lo que fue una de las actuaciones en el ring más entretenidas que se recuerde recientemente en algún programa semanal de la WWE.Television. Luego de la lucha que culminó con la victoria de Bryan, ambos se fundieron en un abrazo en el centro del ring en señal de respeto.

► Drew Gulak fuera de WWE

Esta tarde, WWE silenciosamente trasladó a Drew Gulak a la sección Alumni de su sitio web, pero PWInsider.com confirmó en un inicio de que Gulak no había sido despedido, e inclusive WWE no lo había hecho oficial.

Luego, múltiples fuentes, incluyendo PWInsider.com y Pro Wrestling Sheet, confirmaron que en realidad el contrato de Gulak con WWE expiró después de que se transmitió el episodio de Smackdown de anoche. Las mismas fuentes indicaron que las dos partes habían estado discutiendo un nuevo contrato, pero aún no habían llegado a un nuevo acuerdo antes de que expirara el actual.

Sean Ross Sapp, de Fightful confirmó en su cuenta de Twitter sobre el vencimiento del contrato de Gulak, añadiendo que fue el propio luchador que decidió no renovar.

I've been told his contract was coming due or expired and he chose not to re-sign — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 17, 2020

"Me han dicho que su contrato está por vencer o ya venció y que él escogió no renovarlo"

Lo anterior, sorprendentemente coloca a Gulak en el mercado luchístico solo horas después de una de sus mejores actuaciones de la WWE hasta la fecha, ya que no tendría la cláusula de no competición de 90 días, similar a lo que ocurrió con Matt Hardy. Esto significa que puede aparecer y luchar en cualquier lugar de inmediato.

Gulak formó parte de la WWE en el 2016 y fue uno de sus primeros fichajes después del Cruiserweight Classic para ayudar a construir el elenco de 205 Live, siendo Campeón de peso crucero NXT el año pasado.

Si bien 205 Live nunca despegó por una serie de razones, Gulak logró destacarse, y en el draft que se llevó a cabo en octubre pasado, finalmente recaló en la marca Smackdown, donde permaneció en la sombra por un buen rato hasta febrero pasado, donde rivalizó con Daniel Bryan y brindó un excelente encuentro en Elimination Chamber 2020. Luego de aquel encuentro, primó el respeto mutuo y ambos comenzaron a entrenar, formando una alianza que duró hasta el día de hoy, a pesar del enfrentamiento de anoche.

De hecho, Gulak, de manera muy profesional hasta el día de hoy le dio un último consejo a su "protegido" Daniel Bryan, para que este continúe su entrenamiento rumbo a la siguiente lucha que tendrá por las semifinales del torneo para definir al nuevo Campeón intercontinental WWE. He aquí la interacción entre maestro y alumno:

Big thank you to @DrewGulak for the match last night. We agreed to throw no strikes but still go after each other with everything we have. My grappling game has gotten much stronger for training with him. #ThankYouGulak Now back to training? 🙏 — Daniel Bryan (@WWEDanielBryan) May 16, 2020

"Muchas gracias a Drew Gulak por el encuentro de anoche. Acordamos no lanzar golpes, pero seguimos dándonos con todo lo que tenemos. Mi juego de lucha se ha vuelto mucho más fuerte por entrenar con él. #ThankYouGulak. Ahora de vuelta al entrenamiento?

Yes, #ThankYouBryan! 🙏 A tournament requires great strength. Today let's work on our shoulders with what I like to call #Gulakmetrics! You can do this simple exercise anywhere! All you need is an immovable object. https://t.co/YRg7xqZEtT pic.twitter.com/nCYITpq1ow — Drew Gulak (@DrewGulak) May 16, 2020

"Si, #ThankYouBryan. Un torneo requiere una gran fuerza. Hoy trabajemos sobre nuestros hombros con lo que me gusta llamar #Gulakmetrics. ¡Puedes hacer este simple ejercicio en cualquier lugar! Todo lo que necesitas es un objeto inamovible."

"¡¡Wow #Gulakmetrics funciona!! Gracias entrenador."

Ahora, a pesar de que hoy está Drew Gulak fuera de WWE, no se descarta de que el ex Campeón Crucero y WWE lleguen a un nuevo acuerdo contractual y de esta manera pueda regresar a la compañía, aunque obviamente también sería una gran adición a cualquier otra empresa de lucha profesional, y opciones no le faltarían a este muy buen luchador. ¿Dónde lo veremos en el futuro?