► Butch reemplazará a Drew McIntyre en SmackDown

WWE había anunciado el pasado viernes, que en el próximo SmackDown, Drew McIntyre y Sheamus iban a hacer equipo para enfrentarse a los Campeones Unificados de Parejas WWE, que salieran de la lucha entre Jimmy Uso y Jey Uso, los monarcas, y Matt Riddle y Elias en el pasado Raw.

En la misma, finalmente, The Usos lograron la victoria. Horas antes del show rojo, McIntyre informó a los fans que no iba a poder estar presente en SmackDown:

— Lamentablemente, no estoy médicamente apto para competir este viernes en SmackDown. No me gusta perderme ningún programa, como todo el mundo sabe, pero prometo que volveré pronto.

— Te necesitamos muchacho, date prisa en volver.

Lo interesante del caso es que, también durante Raw, se anunció a Butch como reemplazo de McIntyre:

BREAKING: The winners of this Undisputed Tag Team Title Match on #WWERaw will be defending against @WWESheamus and BUTCH this Friday on #SmackDown!

— WWE (@WWE) December 6, 2022