Jim Ross: «John Laurinaitis tiene lo que se merece»

John Laurinaitis está fuera de WWE en estos momentos tras el escándalo de Vince McMahon. Comenzando el mes de agosto nos enterábamos de que lo habían despedido sigilosamente: «(…) Varias fuentes de la WWE se comunicaron para confirmar que Laurinaitis había sido despedido oficialmente y en silencio por la compañía. Se nos dice que la salida ocurrió en la última semana más o menos y, por razones obvias, se mantuvo en silencio más allá de un círculo muy pequeño (…)».

► Jim Ross habla de John Laurinaitis

Antes de su salida, en distintas etapas, tuvo varios roles en la compañía, tanto delante como detrás de cámaras, hasta convertirse en alguien realmente importante. Ello después de haber sido contratado en el año 2001 por Jim Ross, quien entonces tenía, entre otros, el papel de contratar nuevos talentos para WWE. Pero con el paso del tiempo ambos empezaron a tener mala relación y recientemente, en su podcast, Grilling JR, el comentarista de AEW decía que John Laurinaitis tiene lo que se merece. Palabras muy duras de JR.

“Me costó mucho a medida que pasaba el tiempo confiar en Laurinaitis. Es triste decirlo. Lo contraté. Le di un trabajo cuando lo necesitaba. No creo que me haya tratado del todo bien. Solo quería mostrarle a Vince que era mejor mánager que JR y todas esas cosas. Entonces ahora su trasero está sin trabajo y se merece la maldita miseria que está viviendo, que percibo que está viviendo, y no me gustó cómo me trató”.

¿Qué os parecen las palabras de Jim Ross sobre John Laurinaitis?