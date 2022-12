Keith Lee tuvo un grave problema de salud en 2021 cuando estaba en WWE relacionado con el COVID-19. El veterano luchador sufrió una inflamación cardíaca que le hizo vivir una experiencia cercana a la muerte. Afortunadamente, pudo salir adelante y ahora continúa con su vida y con su carrera en los encordados con normalidad. No en su antigua compañía pues ese mismo año fue despedido pero sí en otra también muy grande como es AEW, donde hasta hace poco era Campeón Mundial de Parejas. No le está yendo nada mal al «Limitless».

► Keith Lee y su problema de salud

Pero volvemos a aquel momento, aunque sin olvidar el presente, pues durante una reciente entrevista en Sports Guys Talking Wrestling recuerda lo que vivió entonces, incluyendo el proceso de recuperación, contando también que no ha cambiado su dieta. En cambio, sí ha cambiado la manera en la que entrena.

“Lo único, durante el tiempo en que la gente pensaba que me iba a morir y todo eso, hubo un gran ‘no hagas esto’ y ‘no hagas eso’ (en lo relativo al esfuerzo físico), eso fue muy difícil para mí, porque lo disfruto mucho. Entonces, que me lo quitaran fue muy difícil de manejar a nivel mental. Pero también, mi cuerpo está muy acostumbrado a un nivel intenso de entrenamiento”.

“No diría que he cambiado mucho en términos de dieta. Cambié un poco en términos de entrenamiento. Pero eso es más volver a conectarme con las cosas que amaba antes de la lucha libre y el fútbol, ​​que eran las artes marciales, en forma de muay thai, algo que no cambió en mi entrenamiento, sino que se sumó. Diría que mi volumen ha aumentado, pero no mucho más que eso”.

