Sólo tienen que echar un vistazo a la cantidad de interacciones que tiene en el foro SquaredCircle de Reddit la noticia de que Kazuchika Okada dejará NJPW cuando acabe su contrato con la casa nipona. Estamos ante un bombazo en toda regla, que supone un fin de ciclo para New Japan, tras el nombramiento de Hiroshi Tanahashi como presidente de la promotora.

Pero antes, Okada cumplirá con sus últimas fechas allí: el 24 de enero en la segunda jornada de Road To The New Beginning (defensa del Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER), el 11 de febrero en The New Beginning In Osaka (último combate contra Tanahashi) y el 23 y 24 de febrero en Sapporo; con implicaciones por determinar.

► ¿Una WWE diferente?

Las reacciones, como dije, se suceden horas después de la chocante noticia, y ahora quiero hacerme eco de una valoración de Bryan Alvarez que está causando controversia, al responder a un seguidor que expresaba su deseo de que Kazuchika Okada no firmara por WWE.

This is not the Fed of 3 years ago, he'd be a massive star https://t.co/RnobRtAdwz — Bryan Alvarez (@bryanalvarez) January 19, 2024

«Esta no es la WWE de hace 3 años, sería una estrella enorme»

El gigante estadounidense lleva tiempo apuntándose como potencial nueva casa para Okada. Cuatro años atrás, se dijo que Triple H tenía entre ceja y ceja el objetivo de hacerse con el gladiador, y a tenor de ello, recupero un reporte de Dave Meltzer del pasado noviembre.

«Una persona que nos habló del renovado interés [de WWE] por Okada dijo que una de las razones de que [Shinsuke] Nakamura esté recibiendo un nuevo impulso es para mostrarle a Okada que el régimen actual no va a tratar a los japoneses como el típico rol estereotipado infantil».

Aunque al mismo tiempo está candente la posibilidad de que Okada recale en AEW, por un sugerente tuit de Tony Khan tras conocerse el cambio de aires del «Rainmaker». Teóricamente, tendremos constancia de su nuevo destino a partir del 25 de febrero.