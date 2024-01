Kazuchika Okada dejará NJPW cuando termine su contrato

NJPW ha dado a conocer un comunicado inesperado, informando que Kazuchika Okada, uno de los luchadores más emblemáticos de la empresa, dejará la compañía japonesa al finalizar su contrato el 31 de enero.

En el comunicado oficial, NJPW anunció la partida del «Rainmaker», quien ha sido una figura destacada en la empresa nipona durante muchos años.

Ante esta inesperada salida, Okada expresó su agradecimiento a NJPW por los años que pasó con ellos, mientras busca nuevas aventuras.

«No tengo más que gratitud por haber sido parte de New Japan Pro-Wrestling desde 2007, y por NJPW que me trajo desde que tenía 19 años, desde un avión en México, hasta el Rainmaker que soy hoy. Gracias a los compañeros de NJPW, a los mejores oponentes que he enfrentado aquí y a los mejores fanáticos que me han aplaudido y abucheado a lo largo de los años. Prometo hacer llover en cada lucha que me quede, así que sigan mirando«.