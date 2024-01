Algunos seguidores ya apuntaron semanas atrás la posibilidad real de que Kazuchika Okada saliera de NJPW, luego de saber que Mimori Suzuko, su esposa —famosa actriz y cantante—, estaba aprendiendo inglés. Y en las últimas horas, las sospechas se han confirmado.

Una vez expire el acuerdo que tiene con la casa nipona, a finales del presente mes, Okada se desvinculará de la que es su casa desde 2007, según anuncia una resignada New Japan, pidiendo perdón por la «naturaleza abrupta» de tal noticia. Más de tres lustros de estancia allí verán su fin en breve, mientras ya surgen especulaciones sobre si firmará con AEW o WWE.

Y parece que la marcha de Okada también ha sido igual de abrupta para NJPW, porque ahora, el «King of Sports» desvela cambios en los carteles de algunos de sus próximos shows.

Si días atrás programó para The New Beginning In Osaka (11 de febrero) un choque por el Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER entre CHAOS (Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii) y TMDK (Shane Haste, Mikey Nicholls y Kosei Fujita), ahora este encuentro se reubica en la segunda jornada del Road To The New Beginning (24 de enero).

Y queda cancelado en favor, nada más y nada menos, que un último Okada vs. Tanahashi. Así lo expone NJPW.

El 11 de febrero verá The New Beginning In Osaka y un mano a mano especial para Okada e Hiroshi Tanahashi. New Beginning en la EDION Arena en 2012 fue el comienzo de todo para el ‘Rainmaker’ y el ‘Ace’. 12 años después, se enfrentarán por última vez en una noche llena de emoción.

Okada hará sus últimas apariciones en NJPW en Sapporo el 23 y 24 de febrero. Más detalles se publicarán en una próxima fecha.