Kazuchika Okada en Snake Eyes 2024: «No odio TNA»

«Impact Wrestling? ¡Por favor! No hay una promoción que deteste más en este mundo. Pero fui un gran fanático de Motor City en el pasado. Hace un tiempo, nos enfrentamos en una lucha de equipos de tres. Sé exactamente lo buenos que son, pero esto es una lucha de equipos de tres contra tres en NEVER, y vamos como campeones. Siendo el rostro de NJPW, puedo decir que no me importa… En realidad, no me importa un comino IMPACT. A quien realmente detestaba era a TNA». Esto decía Kazuchika Okada en 2023.

► Okada no odia TNA

En 2024, la estrella de NJPW acaba de volver a la empresa más de una década después para luchar en el especial Snake Eyes que próximamente será emitido. Y no solo es curioso su retorno sino que fuera para unirse a los Motor City Machine Guns, con quienes batalló contra el nuevo Campeón Mundial TNA, Moose, Eddie Edwards y Brian Myers. Y tras el combate, «The Rainmaker» quiso abordar aquella declaraciones contra la «Impact Zone» dedicando un pequeño mensaje a los fanáticos presentes en la arena.

«Gracias. Muchas personas me preguntan, ‘¿Por qué odias a TNA?’ Pero no odio a TNA. Gracias, TNA. TNA no hizo que me convirtiera en The Rainmaker pero fue bueno para mí. Gracias, TNA».

Okada post show promo#SnakeEyes pic.twitter.com/nn7h2Zv0xO — Joel Pearl | Fightful Overbooked (@JoelPearl) January 15, 2024

Antes de dar el paso adelante para ser una estrella de NJPW, Kazuchika Okada intentó triunfar en Estados Unidos a través de TNA, sin éxito. Luchó allí entre 2010 y 2011, disputó un total de 19 combates, la mayoría de ellos en House Shows no televisados o en el programa secundario Xplosion, y nunca participó en un PPV. Viendo quién es actualmente «The Rainmaker» puede resultar sorprendente pero entonces solo estaba construyéndose, y por algún motivo no fue capaz de asentarse en la «Impact Zone».