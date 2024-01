Gage, hijo de Goldberg, da gran paso en el football

«Mi sueño ahora mismo es tener otro Goldberg en la Universidad de Georgia, y pueda jugar allí fútbol americano. Con suerte, llevarán a otro Goldberg allí. Pero sí, creo que sería un sueño también, no solo mío como padre, sino que creo que sería un sueño también de Gage ser Superestrella WWE (…)». Esto decía Goldberg en 2022 sobre su hijo, Gage. Primero, el football universitario y después la WWE, como él. En 2024 el joven atleta acaba de dar un gran paso adelante en el primero de los pasos.

Pero no en la Universidad de Georgia sino en la Universidad de Colorado. Gage Goldberg anuncia en redes sociales que se dirige a Boulder para continuar con su carrera académica y deportiva como el jugador número 29 que el equipo confirma para su plantilla de este nuevo año.

¡¡¡Después de una gran conversación, es un honor para mí anunciar que me comprometo con la Universidad de Colorado para continuar mi carrera futbolística y académica!!!.

After a great conversation, I am honored to announce that I am committing to the University of Colorado to continue my football and academic career!!! #committed @CUBuffsFootball @DeionSanders @ChampionHSFB pic.twitter.com/ghnuePgmrf

En una entrevista, también comenta:

«El consejo de mi papá fue elegir el programa que destaque más para ti y aquel que sepas que amarás. Ya sé en este momento que amaré Colorado, y también será grandioso aprender de uno de los mejores amigos de mi papá», comparte Gage Goldberg con BuffsBeat.

Goldberg jugó para los Atlanta Falcons de la NFL antes de unirse a la WCW y posteriormente a la WWE. Su hijo de momento parece estar siguiendo sus pasos, así que veremos si un día se convierte en luchador. Podría decirse que es cuestión de tiempo, que si será antes o después dependerá del éxito que tenga en el football. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS sobre el joven atleta de la misma manera que lo seguiremos haciendo sobre el miembro del Salón de la Fama.

Look back at Gage Goldberg’s appearances in WWE over the years, from dabbing with his dad to getting in the ring at #SummerSlam. @Goldberg #Goldberg25 pic.twitter.com/TJumrPah6d

— WWE (@WWE) September 12, 2022