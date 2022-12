Booker T analiza la presencia de The New Day en NXT

The New Day aparecieron por sorpresa el martes en NXT para confirmarse como los contendientes al Campeonato de Parejas NXT en NXT Deadline contra Pretty Deadly. Aunque bien pueden obtener el título y lograr incrementar su gran palmarés, es poco probable que lo consigan, salvo que se cumpla lo que adelantó Shawn Michaels en la reciente conferencia de medios, esto es, retener a los ex Campeones por un buen rato.

► Booker T cree que The New Day serán favoritos ante Pretty Deadly

Habíamos anotado previamente que la presencia de The New Day suponía una relación ganar-ganar para los equipos involucrados, y la multitud los recibió de muy buena manera; sin embargo, parece que no todos están de acuerdo con este movimiento, ya que Booker T comentó en su reciente Podcast Hall of Fame de que esto en un negocio que no les concierne en NXT TV.

“No me gusta, no me gusta nada. Quiero decir, estos tipos son acaparadores de cámaras. No pueden obtener ningún amor en la lista principal. Entonces, deben venir a NXT e intentar, nuevamente, robar algo de tiempo de cámara. Es solo una de esas cosas, hombre. No me gusta ver a los matones molestar a la gente, y en eso se ha convertido The New Day últimamente. Se han convertido en matones que vienen a NXT. Entonces, eso es lo que yo los etiquetaría como matones”.

A pesar de su desaprobación, el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE cree que The New Day deberían ser los favoritos sobre Pretty Deadly en NXT Deadline debido a todos los logros y experiencias que han obtenido.

“Sí, quiero decir que deberían ser, han sido campeones en parejas en varias ocasiones, los campeones en parejas más condecorados de la WWE. Entonces, sí, vamos, hombre. Deberían ser los favoritos. The New Day nunca ha tenido el oro en parejas en la marca NXT. Pretty Deadly está en su segundo reinado con el Campeonato de Parejas NXT. Su ejecución actual ha superado la marca de los tres meses”.