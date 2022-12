Booker T no ve a Mustafa Ali en The Bloodline

En el reciente Monday Night Raw, Mustafa Ali se enfrentó ante Austin Theory en una nueva oportunidad por conquistar el Campeonato de los Estados Unidos; sin embargo, una vez más no pudo hacerse con el oro luego de que Dolph Ziggler apareciera de la nada para atacar a Theory, con lo cual el combate culminó en una descalificación.

► Mustafa Ali no encajaría en The Bloodline

Para Mustafa Ali sigue siendo esquivo la obtención de un título en la WWE, a pesar de haber tenido varias oportunidades a lo largo de su carrera; no obstante, en su defensa podríamos decir que han existido periodos largos en los que ni siquiera hacía apariciones en televisión, por lo que era muy difícil considerarlo como una amenaza creíble para algún campeonato.

El miembro del Salón de la Fama de WWE y actual comentarista de NXT, Booker T, abordó recientemente, en su reciente Podcast Hall of Fame, la posibilidad de que Mustafa Ali se una a la facción Bloodline de Roman Reigns, como una medida desesperada de poder lograr algún título en WWE. Allí, el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE indicó que los fanáticos podrían no estar de acuerdo con esta idea.

«Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Nadie lo va a querer en The Bloodline, eso es lo que estoy diciendo».

Habrá que ver qué es lo que sigue para Mustafa Ali luego de que, en teoría, había acordado con Austin Theory que ya no buscaría más oportunidades titulares contra él si caía derrotado.