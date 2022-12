Tony Khan está preparando el futuro programa de televisión de Ring of Honor. Quizá incluso decirlo así sea un atrevimiento pues no tenemos conocimiento todavía de que realmente vaya a tenerlo. Sí que esa es la intención. Y mientras tanto este sábado va a llevarse a cabo el evento pay-per-view Final Battle 2022 mientras luchadores de ROH como Chris Jericho, el actual Campeón Mundial, tienen más o menos sitio en la televisión de AEW. Cabe mencionarse que el elenco del honor tendría ocho miembros oficialmente en estos momentos:

Ahora hablamos de por qué este talento no tiene demasiada presencia en Dynamite. Tony Khan estuvo explicando recientemente en el Battleground Podcast que esa es una decisión consciente. Señala además que Jericho es quien debe aparecer todas las semanas en el programa principal de la compañía para representar a Ring of Honor.

«Una cosa que he intentado hacer, creo que solo tenemos tres horas de AEW TV a la semana, así que he tratado de limitar el enfoque de Ring of Honor en Dynamite al Ring of Jericho. Vi a alguien decir que pensaba que había demasiado Ring of Honor en Dynamite y pensé que era divertido, porque casi no hay Ring of Honor en Dynamite en las últimas semanas, excepto Chris Jericho y, francamente, Chris Jericho debería estar en cualquier lucha yespectáculo en el mundo en el que quiere estar».

