Carla Esparza se tomará un tiempo libre después de perder su título de peso paja de UFC, pero no ha terminado de pelear.

Esparza (19-7 MMA, 10-5 UFC) fue destronado por Weili en el evento co-estelar de UFC 281 en noviembre, sin lograr una defensa del título una vez más. Pero este no es un territorio desconocido para el campeón inaugural de peso paja de UFC.

Después de perder su título ante Joanna Jedrzejczyk en 2015, Esparza pudo reinventarse y tuvo una racha invicta de seis peleas en las que derrotó a Rose Namajunas por segunda vez para convertirse en dos veces campeona.

“Honestamente, estoy en paz con eso. Creo que después de pelear durante tanto tiempo sientes que es parte del juego: victorias y derrotas. He estado haciendo esto durante más de 13 años, así que al final del día, estoy muy contento con lo que he logrado hasta este momento y me siento bien al respecto. Estoy en un buen lugar”.

Esparza, quien se casó después de recuperar el título contra Namajunas en mayo pasado, dijo que le gustaría formar una familia algún día. Ella no ha decidido su próximo movimiento, pero aseguró que las peleas definitivamente sigue siendo parte de su futuro.

“Solo quiero tomarlo día a día, pelea por pelea. Los próximos dos años, definitivamente tener una familia es muy importante para mí. Creo que todavía estoy en las conversaciones, obviamente todavía estoy entre los cinco primeros, así que no creo que regresar esté demasiado lejos de ese ámbito, pero lo estoy tomando pelea por pelea. .”

“No he terminado en este juego de pelear. Todavía tengo negocios que hacer, así que veremos qué paso doy a continuación”.