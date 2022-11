Bianca Belair no está segura de querer ser ruda

Bianca Belair, la actual Campeona Raw, concedió recientemente una interesante entrevista a Wrestle Rant, y allí reveló que tiene muchas dudas en torno a su volverá a tener una etapa como ruda, tal cual como la tuvo hace un par de años en NXT.

«Realmente, no lo sé… Bueno, ya saben… Siento que tengo un impacto positivo bastante grande. Y al salir al ring y ver a todos los niños, que traen sus carteles en donde me apoyan, o ver a la gente que se me acerca y me dice: ‘Tú me inspiras’… Wow…

► Bianca Belair no quiere convertirse en la ruda de la historia

«Tener esa conexión con la gente es algo fantástico y muy grande. Así que pensar en la posibilidad de volverme villana… No lo sé… Siento que, tal vez, sería como si yo le diera la espalda a la gente y me fuera en contra de ellos».

Y es que, desde que debutó en el elenco estelar de WWE en el Raw Post-WrestleMania 36 en 2020, Belair no ha dejado de ser heroína, ni siquiera cuando Becky Lynch le quitó el Campeonato Femenil Raw en 26 segundos en SummerSlam 2021.

Recordemos también cómo Belair dijo en una reciente entrevista con Sam Roberts de Notsam Wrestling, que cada vez que entraba al ring, buscaba ser la mejor:

“No creo que haya realmente un momento en el que haya hecho clic porque siento que siempre he tratado de tener esa mentalidad. Siempre he querido salir y ser la mejor. Siempre quise tener la reputación de que cada vez que Bianca Belair sube al ring, sabes que será una gran lucha, será un espectáculo. Tengo que dar crédito a las mujeres con las que estoy en el ring. No estoy allí sola, y he estado en el ring con algunas mujeres increíbles».