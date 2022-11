Bianca Belair: «Siempre busco ser la mejor en el ring»

Bianca Belair es actualmente una de las luchadoras más importantes de toda la WWE. Su gran capacidad en el ring, junto con su carisma le han hecho merecedora del sitial que hoy en día ostenta como Campeona Raw, además de que es una de las favoritas del público desde que llegó al elenco principal. Precisamente ese carisma es el que le ha permitido a la compañía a lanzar un reality show —que será transmitido próximamente— para mostrar su vida cotidiana junto a su esposo, Montez Ford.

► Bianca Belair elogia a las rivales a las que ha enfrentado

Durante una entrevista reciente con Sam Roberts de Notsam Wrestling, Bianca Belair dijo que quiere ser la mejor cada vez que entra en el cuadrilátero, y quiere ser conocida por eso.

“No creo que haya realmente un momento en el que haya hecho clic porque siento que siempre he tratado de tener esa mentalidad. Siempre he querido salir y ser la mejor. Siempre quise tener la reputación de que cada vez que Bianca Belair sube al ring, sabes que será una gran lucha, será un espectáculo. Tengo que dar crédito a las mujeres con las que estoy en el ring. No estoy allí sola, y he estado en el ring con algunas mujeres increíbles».

La EST de WWE no solo tiene el talento, sino que en el poco tiempo en el elenco principal ya ha tenido importantes logros. Ganó el Royal Rumble el año pasado, encabezó WrestleMania y fue Campeona SmackDown y es la actual Campeona Raw. También ha derrotado a estrellas notables como Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley.