Arianna Grace volverá al ring hasta 2023

Arianna Grace, la hija de Santino Marella y quien estaba luchando en NXT desde hacía unos meses, se lesionó en un combate en octubre pasado, y tuvo que ser sometida a una cirugía. Y aunque hace poco se reportó que su recuperación avanzaba bien, ahora se ha podido saber que su regreso se demorará más de lo esperado.

Y es que su padre, la ex Superestrella WWE, Marella, concedió recientemente una entrevista a Fightful Select, aseguró que su hija, cuyo nombre real es Bianca Carelli, se encuentra todavía en rehabilitación física.

Marella aseguró que está muy impresionado por la capacidad física de su hija para superar esta lesión después de haber sido sometida a cirugía. Marella asegura que espera que Arianna vuelva al ring en primavera de 2023, la cual va desde el 20 de marzo hasta el 21 de junio de 2023. Todavía le falta bastante tiempo de rehabilitación.

Hace poco, la luchadora actualizaba así a sus fans a través de Twitter:

Day 28! Officially been four weeks since my surgery 👻 I’m already imagining the come back 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/yJQOFSUdH5

— Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) November 15, 2022