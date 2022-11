Rhea Ripley quiere emular a The Rock y Stone Cold junto a Bianca Belair

Rhea Ripley es actualmente una de las caras de la división femenil de WWE, junto a Bianca Belair, actualmente son las luchadoras a vencer en toda la empresa y para la integrante de The Judgment Day siente que ambas pueden hacer historia.

Y es que para Rhea, una rivalidad con Bianca podría ser similar a la que hubo entre The Rock y Stone Cold, por lo que quiere que ambas emulen algo así, que sería beneficioso para la división.

«Creo que Bianca y yo somos perfectas rivales. Ya hemos hablado de ello en NXT. Hemos hablado de ello aquí en RAW antes. Más o menos queremos ser las próximas Stone Cold y The Rock. Queremos tener grandes historias. Queremos salir ahí fuera y queremos robar el espectáculo. Bianca contra mí es algo que no debe precipitarse y no queremos precipitarnos. Queremos que nuestros nombres queden grabados en la historia. Queremos dejar nuestro legado donde podamos estar juntas en el ring y hacer magia», comentó en entrevista para The New York Post.