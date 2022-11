Vista desde el presente muchos se atreverían a decir que sí pero la vida de Bianca Belair no ha sido un camino de rosas. ¿La de quién lo ha sido? Ella siempre ha estado trabajando duro para ser quien es en la actualidad. Y entre los episodios negativos que vivió se encuentra el desorden alimenticio que sufrió cuando era más joven. No es nuevo pues la Campeona Raw ha hablado de ello anteriormente pero volvió a hacerlo en su reciente con On The Grind recordando que pudo salir adelante a través de su voluntad y determinación.

► El pasado desorden alimenticio de Bianca Belair

“Solía ​​tener una relación muy poco saludable con la comida. Cuando estaba en la escuela secundaria, hacía atletismo. Era muy musculosa. Lo único que la gente me decía que me podía ayudar a correr más rápido era perder peso. Así que lo llevé a otro nivel. Terminé luchando contra la bulimia. Recibí una beca atlética y fui a la universidad, y me lastimé, y decidí: ‘Está bien, ya no quiero hacer esto’. Quiero tratar de dejar de luchar contra la bulimia.

«Luego terminé desarrollando BED, un trastorno por atracón, en el que solo estaba comiendo en atracones. Ya sabes, me metí en CrossFit y por primera vez vi a esas mujeres que tenían músculos grandes y hermosos. Estaban haciendo cosas asombrosas con sus cuerpos. Y finalmente estaba en este ambiente donde mi cuerpo se hizo naturalmente, fue por algo bueno”.

¿Qué os parece la carrera de Bianca Belair en WWE hasta ahora?