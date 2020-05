Becky Lynch bate un récord en WWE

Esta semana, mi compañero de SÚPER LUCHAS Agustín Filippone exponía en un artículo la condición de superviviente que representa Becky Lynch dentro de la "Revolución Femenil" de WWE. Una apuesta del Imperio McMahon, a posteriori llamada "Evolución", que viene perdiendo fuelle una vez Ronda Rousey decidió apearse de los rings tras WrestleMania 35, y que queda reflejado en estadísticas contantes y sonantes.

Un tiempo durante el que algo ha permanecido inamovible para "The Man": su ostentación del Campeonato Femenil Raw. La irlandesa, emulando a Chris Benoit y Daniel Bryan en WM XX y WM XXX respectivamente, logró imponerse a Rousey y Charlotte Flair desde su condición de "underdog" en aquel comentado estelar del magno evento del pasado año. Un momento, indiscutiblemente, para la historia de WWE y la lucha libre femenil.

► 397 días de Becky Lynch en la cima de Raw

Y otro hecho que respalda el artículo de Agustín Filippone se ha producido hoy, porque Lynch se convierte en la gladiadora que más tiempo lleva portando el título femenil de Raw, superando a Alexa Bliss, quien lo tuvo en posesión durante 396 días.

Aunque la hazaña de Lynch luce aún mayor si tenemos en cuenta que la marca de "The Goddess" procede de tres reinados combinados (de abril a agosto de 2017, de agosto de 2017 a abril de 2018 y de junio a agosto de 2018).

He aquí el particular "Top 5" de Campeonas Raw.

Becky Lynch - 397 días

Alexa Bliss - 396 días

Charlotte Flair - 242 días

Ronda Rousey - 231 días

Sasha Banks - 80 días

Lynch ha defendio su oro en ocho ocasiones por ahora. La última tuvo lugar en la primera noche de WrestleMania 36, donde derrotó a Shayna Baszler. Este domingo, "The Queen of Spades" competirá en el combate de escaleras femenil de Money in the Bank 2020, por lo que la rivalidad que ambas mantuvieron camino al "Show de los Shows" podría reactivarse si la ex-MMA se hace con el maletín.