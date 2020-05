FOX se burla de Kyle O'Reilly y el Indisputable contesta así

Kyle O'Reilly es conocido principalmente por ser uno de los mejores luchadores del mundo; por todo lo que ha hecho en ROH, NJPW, amén de otras empresas, antes de firmar con WWE, donde ha conquistado NXT. De momento solo en la división por equipos pero quienes lo conozcan saben que podría ser Campeón NXT. Y quienes lo conocen además saben que su talento va más allá de movimientos en los encordados. Por normal, el miembro de la Undisputed Era deleita a los fanáticos con sus gestos durante los combates o con sus entradas a los mismos. Podemos ver un ejemplo a continuación:

Un ejemplo en el que cual parece haberse inspirado Big E de acuerdo a lo visto anoche en SmackDown. El Campeón de Parejas de la marca azul también estuvo "tocando la guitarra" con el citurón y FOX no dejó pasar la ocasión de mencionar a O'Reilly.

Better than @KORcombat , who can’t really do it anymore. Don’t @ us.

Y al mismo tiempo el compañero de equipo de Bobby Fish no dudó en contestar.

Big E plays the Championship banjo with a blissful elegance but when I get my sweet, supple hands back on any WWE/NXT title I shall play the mightiest of Golden lute solos with such grace the angels will cry and all shall harmonize this run on sentence.

— Kyle O'Reilly (@KORcombat) May 9, 2020