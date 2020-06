Se revelan detalles de cómo lucirá el Strowman vs. Wyatt de Extreme Rules 2020

Extreme Rules 2020

Bajo opinión particular, el luchador de WWE que más partido está sacando de esta distópica situación de pandemia global es Bray Wyatt. Los mustios shows sin público invitaban al uso de combates pregrabados de estilo cinematográfico, y el Imperio McMahon dio en el clavo con el combate entre Wyatt y John Cena en WrestleMania 36, que de haberse dado de manera convencional, seguro no habría generado la misma cantidad de comentarios. Porque de eso se trata al hablar de WWE: de generar ruido.

Y la empresa no ha faltado a la cita mensual con este formato, pues en todos sus PPVs desde WM 36 hemos visto al menos un combate beneficiado por los trucos de posproducción.

Así que en Extreme Rules 2020, no iba a ser distinto, y ya podíamos intuir que Wyatt de nuevo volvería a su escenario idóneo, cuando durante las últimas semanas ha retomado su rivalidad con Braun Strowman, después de que este le venciera en un mano a mano simple (que no obstante, también tuvo alguna que otra edición) en Money in the Bank 2020.

► El eslogan de Extreme Rules 2020 no será casual

Una revancha que parece confirmarse si echamos cuenta al siguiente reporte de Raj Giri de Wrestling Inc.

«El plan es que haya varios "spots" y una narrativa que cuente la historia entre ambos, yendo del pasado al presente. Quieren volver a lo que hizo especial al "Boneyard Match", pero a la manera de Bray Wyatt. Se dice que Wyatt está muy implicado en crear este combate junto a Jeremy Borash. Triple H también estará involucrado cuando llegue el momento de filmarlo. Están intentando mantener en secreto la grabación. «Se están tanteando varias localizaciones para filmarlo, esto será otra noche de grabaciones. Michael P.S. Hayes, quien ha estado implicado en otros combates cinematográficos, no estará en este, pues pasó por una operación de cadera, aunque tal vez haga cierta aportación en la elaboración de la historia. «Una fuente me señaló que será un cruce entre una película de Terminator y una película de terror, y me apuntó la habilidad de Bray de reinventarse. El plan es que haya más acción que el combate de Wyatt contra John Cena de este pasado abril».

Parece pues que ese subtítulo de "The Horror Show" que porta Extreme Rules 2020 viene ad hoc aquí. ¿Será entonces este Strowman vs. Wyatt por el Campeonato Universal el estelar del PPV? Por lo que sí apostaría toda mi fortuna es que estamos ante los últimos días de "The Monster Among Men" como monarca. De lo contrario, la credibilidad del personaje de Wyatt quedaría herida de muerte.