El edificio del Tokyo Chateau Amoeba Studio fue el escenario para "Money in the Bag" de DDT, donde compitieron tres equipos comandados por HARASHIMA, Konosuke Takeshita y Danshoku Dino.

Los equipos se reunieron afuera del edificio y fueron recibidos por el presidente de CyberZ y director de DDT, Takehiro Yamauchi, junto con el comediante Shinji Saito. Explicaron que la maleta que contenía el dinero estaba escondida en algún lugar dentro del edificio, pero habría "cazadores" divididos en equipos, dispuestos a defenderlo. Si un equipo caía contra los cazadores, sería eliminado.

► "Money in The Bag"

La primera lucha fue en el primer piso; Danshoku Dino, Super Sasadango Machine y Makoto Oishi entraron en la habitación y descubrieron que Shinya Aoki estaba grabando su propio episodio con Sanshiro Takagi y Keigo Nakamura. Detrás de ellos había una bolsa y ambos equipos comenzaron la lucha. Las acciones se trasladaron a uno de los estudios, donde el equipo de Dino se llevó la victoria; fue el capitán quien tomó la bolsa, pero al abrirla sólo contenía copias firmadas del libro autobiográfico de Sanshiro Takagi.

A continuación, Disaster Box (HARASHIMA, Naomi Yoshimura y Yuki Ueno) se encontraron en el segundo piso donde vieron una bolsa colgada en el techo, pero Saito les lanzó tres cazadores, MAO, Mizuki Watase y Yukio Naya. Arrancaron las acciones y en una maniobra, los cazadores le quitaron las botas a HARASHIMA y lo hicieron caminar sobre una estera con piedras para masaje, pero sus compañeros acudieron en su auxilio y éste sometió a Naya. Disaster Box alcanzó la maleta, que sólo contenía esponjas.

Mientras tanto, en el cuarto piso, Hisaya Imabayashi encontró otra bolsa colgada cerca del un escenario. Cuando Konosuke Takeshita fue a buscarla, fue emboscado por Gota Ihashi. Takeshita lo golpeó a un lado e intentó escalar, pero Kazusada Higuchi y Yukio Sakaguchi lo atacaron. Entonces Akito y Shunma Katsumata acudieron. Takeshita alcanzó la maleta, pero sólo contenía un mapa misterioso.

El equipo de Danshoku Dino se encontraba aún en el primer piso cuando se toparon con dos equipos de luchadoras de Tokyo Joshi Pro, que estaba citada para una sesión de fotos. Comenzaron a discutir por el orden de la sesión, por lo que Dino les propuso enfrentarse. Magical Sugar Rabbits (Mizuki y Yuka Sakazaki) se impusieron a Mina Shirakawa y Yuki Kamifuku. En agradecimiento, los conejos mágicos azucarados le dijeron a Dino que había una maleta en el quinto piso.

Al llegar al lugar indicado, el equipo de Danshoku Dino vio que la bolsa estaba custodiada por Saki Sukeban, Yoshiko y Seigo Tachibana, quienes estaban ansiosos por luchar. Inició la confrontación entre ambos equipos, pero en esta ocasión los cazadores defendieron la causa y eliminaron al equipo de Dino.

DISASTER BOX (HARASHIMA, Naomi Yoshimura Yuki Ueno) encontraron a DAMNATION (Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo y Soma Takao) en el tercer piso. En la habitación había una bolsa colgando. Cuando Sasaki se enteró de la competencia se desató una lucha de escaleras entre los seis. Fue un duelo aguerrido donde se impuso DAMNATION cuando Sasaki subió la escalera y tomó la maleta. Resulta que tenía 3.000 yenes adentro, pero no era la maleta premiada ya que Hisaya Imabayashi. Sin embargo, DAMNATION decidieron gastar el dinero en sake mientras que DISASTER BOX fueron eliminados.

Eso dejó a All Out como el último equipo, Akito salió de la competencia y entró Yuki Ino. Siguiendo las instrucciones del mapa, el equipo llegó al salón Shibuya Harlem, donde estaba la maleta premiada. Los cazadores en turno, Atsushi Onita, Chris Brookes y Maki Ito se prepararon para defenderla y se desató un Current Blast Death Match. Uno de los momentos más emocionantes del encuentro fue cuando Konosuke Takeshita tomó el bat electrificado e intentó golpear a Maki Ito, entonces Chris Brookes se lanzó para protegerla y recibió toda la fuerza explosiva. Atsushi Onita sacó otro bat y se lanzó sobre Katsumata, para inmovilizarlo y eliminar a All Out.

Los resultados completos son:

DDT "MONEY IN THE BAG ~ TOSO-CHU", 19.06.2020

Tokyo Chateau Amoeba Studio

159,300 TV Espectadores

1. Chateau Amoeba 1F: Danshoku Dino, Super Sasadango Machine y Makoto Oishi vencieron a Sanshiro Takagi, Shinya Aoki y Keigo Nakamura (6:58) con un Small Package de Oishi sobre Nakamura.

2. Chateau Amoeba B2F: HARASHIMA, Yuki Ueno y Naomi Yoshimura derrotaron a MAO, Mizuki Watase y Yukio Naya (7:33) con la Somato de HARASHIMA sobre Watase.

3. Chateau Amoeba 4F: Konosuke Takeshita, Akito y Shunma Katsumata vencieron a Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Gota Ihashi (12:20) con un Vertical-Drop Brainbuster de Takeshita sobre Ihashi.

4. Chateau Amoeba 1F: Yuka Sakazaki y Mizuki derrotaron a Yuki Kamifuku y Mina Shirakawa (7:31) con un Diving Body Attack sobre einer Leiter de Sakazaki sobre Kamifuku.

5. Chateau Amoeba 5F: Saki Sukeban, Yoshiko y Seigo Tachibana vencieron a Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine y Makoto Oishi (6:15) con un Running Senton de Yoshiko sobre Sasadango.

6. Chateau Amoeba 3F: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo y Soma Takao derrotaron a HARASHIMA, Yuki Ueno y Naomi Yoshimura (11:48), cuando Sasaki bajó la bolsa.

7. Shibuya HARLEM: Atsushi Onita, Chris Brookes y Maki Ito vencieron a Konosuke Takeshita, Akito y Shunma Katsumata (15:36) cuando Onita inmovilizó a Katsumata tras un golpe con el bat explosivo.