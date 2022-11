AJ Styles vs. Finn Bálor se añade a Survivor Series WarGames

Mal día el que AJ Styles decidió rechazar la oferta de Finn Bálor para unirse a The Judgment Day. Desde entonces, «The Prinxe» y el resto de miembros de su facción tienen entre ceja y ceja acabar con la carrera de «The Phenomenal».

Aunque Styles ha sabido cubrirse bien las espaldas. En Crown Jewel, pudo derrotar a Bálor y Cía valiéndose de la ayuda de Luke Gallows y Karl Anderson, quienes hicieron su regreso semanas atrás. Una victoria que sólo alimentó el odio de The Judgment Day, pero Styles tenía un segundo as en la manga: Mia Yim (otra rescatada bajo la «HHH Era»).

Y parece que Styles quiere poner fin al conflicto. Anoche, en Raw, el ex Campeón WWE retó al ex Campeón NXT, sin acompañantes que interfieran… a priori. Un 1 vs. 1 que seguramente no acabe siendo limpio, ya adscrito al cartel de Survivor Series WarGames.

Cinco años atrás, estos gladiadores se vieron las caras entre las doce cuerdas durante el PPV TLC, luego de que Bray Wyatt fuese baja de última hora y Styles sirviese de sustituto.

► ¿Doble rol de Rhea Ripley en Survivor Series WarGames?

Anoche, durante Raw, también se reveló que Rhea Ripley y Mia Yim formarán parte del combate femenil WarGames. De resultas, Ripley y Yim podrían aparecer en dos luchas de Survivor Series WarGames, pues ambas figuran en la imagen promocional del duelo Styles-Balor como acompañantes de Bálor y Styles, respectivamente.

Así queda el menú de Survivor Series WarGames, «premium live event» a celebrarse el 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston (Massachusetts).