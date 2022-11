Curiosos planes de WWE para Survivor Series WarGames

El próximo 26 de noviembre, WWE realizará Survivor Series WarGames. Y sí de por sí ya es una locura que se haya dejado de lado las clásicas luchas de 5 vs. 5 para darle paso a combates en jaula tipo WarGames, esta no sería la única locura que tiene preparada Triple H para este evento premium.

O, al menos, así lo ha reportado recientemente Bryan Álvarez del Figure Four Weekly, quien en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, le dijo a Dave Meltzer que escuchó que «hay grandes planes para las luchas WarGames, aunque muy alocados».

► WWE permitiría maniobras arriesgadas en las luchas de Survivor Series WarGames

Álvarez reveló que WWE estaría planeando «algunas locuras» para las luchas de WarGames, y esto se traduciría en momentos bastante interesantes y hasta peligrosos durante los combates. El principal objetivo detrás de esto, explica Álvarez, sería el de poder tener tomas y momentos espectaculares para reproducir a futuro en los videos que promocionen esta clase de luchas.

Lo anterior, debido a que en la mayoría de las imágenes que se tienen de las luchas de WarGames aparecen luchadores de NXT que ya no están en la compañía. Recordemos que la primera lucha de WarGames realizada en la era moderna de WWE tuvo lugar en NXT, en 2017 y allí estuvieron presentes luchadores de los grupos The Undisputed Era, SAnitY y The Authors of Pain. Todos estos luchadores ya no forman parte de WWE.

La lucha de WarGames de 2018 de NXT contó con The Undisputed Era, The War Raiders, Ricochet y Pete Dunne, solamente quedando en la empresa estos dos últimos nombres. Y de los War Games de 2019 y de 2020, entre hombres, solamente quedan luchadores como Tommaso Ciampa, Kevin Owens, Butch, Dominik Dijakovic y Pat McAfee.

El WarGames de NXT del año pasado sí tiene a todos los luchadores actualmente en WWE: Team 2.0 (Bron Breakker, Grayson Waller, Tony D’Angelo y Carmelo Hayes) (con Trick Williams) vencieron al Team Black & Gold (Johnny Gargano, LA Knight, Pete Dunne y Tommaso Ciampa) (con Dexter Lumis). Curiosamente, el Team Black & Gold ya está todo en el elenco estelar de WWE.

Por ahora, la única lucha confirmada para Survivor Series WarGames 2022 es: Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss y dos participantes más en contra de Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky), Nikki Cross y otra luchadora por anunciar. Iyo Sky y Dakota Kai son las únicas que saben de qué va una lucha en jaula tipo WarGames y lo peligrosa que puede llegar a ser.