Asuka vs. Iyo Sky: Intenso intercambio en WWE Raw

En la más reciente edición de Raw, y durante una confrontación entre Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky) y Alexa Bliss, Bianca Belair y Asuka, ocurrió algo bastante divertido y que gustó a los fans, no solamente en la arena, que ovacionaron mucho, sino en redes sociales y a quienes lo vieron en televisión.

Asuka e Iyo Sky tuvieron un fuerte cruce de palabras… solo que en japonés, por lo que la mayoría de las personas quedaron muy confundidas y se preguntaban qué era lo que se habían dicho. Gracias al Public Enemies Podcast, ahora se ha podido traducir al inglés este intercambio de palabras, y aquí en SÚPER LUCHAS la traducimos a español para ustedes.

Asuka and Iyo Sky’s exchange on RAW is that much better after being translated 😭😂pic.twitter.com/zBn013KEae

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) November 8, 2022