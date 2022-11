Raven: «No quedé en buenos términos con WWE»

Recientemente, Raven hizo recordar a los fans de vieja data y emocionarse, pues sorprendió a todos al declarar que planea volver a luchar a sus 58 años de edad, con dos recientes cirugías de reemplazo de rodilla y con muchos problemas de salud.

Muchos fans se emocionaron y pidieron a El Cuervo que retornara a WWE, sin embargo, este nuevamente sorprendió al descartar volver a la empresa. Según reveló el 27 veces Campeón Hardcore WWF en una reciente convivencia virtual con fans para K&S WrestleFest, él y WWE no guardan una buena relación y esto data de varios años.

► Raven asegura tener las puertas cerradas en WWE para posible regreso

Además, considera que con Triple H al mando de WWE, este le cobraría algunas cosas que pasaron años atrás tras bambalinas y no le permitiría regresar a la empresa, así fuera por solo una noche. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Me hubiera gustado ser el Campeón Mundial de WWE en un combate en New York. Quería que eso sucediera, tenía ambición cuando trabajé con Vince McMahon. Pero, ya saben… Hay mucha política tras bambalinas en el mundo de la lucha libre profesional.

«Aunque, eso sí, debo admitir que gran parte de la animadversión que me gané tras bambalinas fue por mi culpa, porque siempre tenía que demostrar que era el tipo más inteligente en el vestidor. E, incluso si no lo era, tenía que actuar como si lo fuera. Así que quemé mis propios puentes. Sabía en ese entonces que iba a ocurrir, pero no puede hacer nada para evitarlo».

Claramente, Raven quiere volver como luchador a WWE, empresa en donde no lucha desde 2003. Ya en 2017 reveló que rechazó, desde ese año, al menos unas cuatro ofertas para trabajar como guionista creativo o productor de luchas tras bambalinas. Estas fueron sus declaraciones en aquel entonces: