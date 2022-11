Bully Ray: «The Usos son el mejor equipo de todos los tiempos»

Después de haber derrotado a The New Day en el Friday Night SmackDown de la semana pasada y con ello retenido el Campeonato Indisputable de Parejas de WWE, este lunes 14 de noviembre, The Usos se convirtieron en el equipo con el reinado más largo en la empresa al cumplir 484 días ininterrumpidos como monarcas, superando el récord que anteriormente poseía The New Day, de 483 días.

Los Usos consiguieron el Campeonato de Parejas SmackDown en Money in the Bank del año pasado, derrotando a Rey y Dominik Mysterio; posteriormente consiguieron el título de RAW el 20 de mayo al derrotar a Randy Orton y Matt Riddle. Desde allí, han tenido más de una decena de defensas exitosas.

► Bully Ray pone a The Usos sobre The New Day

The Usos se convirtieron recientemente en los campeones en parejas con el reinado más largo en la historia de la WWE, y esto provocó un debate sobre quién es el mejor equipo de todos los tiempos. En el reciente episodio de Busted Open Radio, Bully Ray dio su opinión al respecto, diciendo que The Usos eran el mejor equipo de todos los tiempos porque lo hicieron todo solos, a diferencia de The New Day, que tenía a Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E.

«Bueno, estoy tratando de averiguar en mi mente quién es realmente el mejor equipo. Tengo que dárselo a Jimmy y Jey porque lo hicieron solos. No fue como ningún tipo de, ya sabes, variación. de Kofi, Xavier y Big E.»

«Siempre se ha tratado de Jimmy y Jey, como siempre se trató de Bubba y D-Von, de la misma manera que siempre se trató de Matt y Jeff, Axe y Smash, Ricky y Robert, Bret y Davey. Lo que sea. The Usos obtienen mi reconocimiento como el mejor equipo de todos los tiempos en este momento en la historia de la WWE».

Jimmy y Jey Uso también se pronunciaron en su cuenta de Twitter por lograr semejante hito.