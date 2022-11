Triple H ya quiso hacer unos WarGames en 2002

Survivor Series necesitaba una sacudida, luego de años donde la debilidad de la división de marcas hizo mella en el propio sentido del PPV. Triple H lo sabía, y cabe darle crédito por tomar cartas en el asunto y darle un nuevo empuje a la tradicional cita de noviembre, que a partir de este 2022 será conocida como Survivor Series WarGames.

Primero en NXT y ahora en el elenco principal, queda claro que «The Game» siempre fue fan de las luchas WarGames, porque 20 años atrás, «The Game» pugnó por ofrecer al Universo WWE este célebre tipo de combate, según cuenta Chris Jericho en su libro Undisputed: How to Become the World Champion in 1,372 Easy Steps.

«Para Survivor Series 2002, Vince [McMahon] quería algo grande para vender el show. HHH había estado pidiendo hacer WarGames, un combate con dos rings y diez luchadores dentro de una jaula gigante. Vince no quería usar el nombre de WarGames ni el concepto, porque era un invento de WCW. Fue entonces cuando nació la Cámara de Eliminación».

No puede decirse que finalmente la idea de Mr. McMahon desmereciera. La Cámara de Eliminación cautivó a los seguidores desde el minuto uno, especialmente por el buen resultado de su primera entrega, tal vez la mejor de todas las realizadas, con Shawn Michaels de triunfador y con un Triple H que, por cierto, casi no lo cuenta.

► 20 años después, HHH verá cumplido su deseo

Pese al agudo movimiento por parte de Triple H, no evito valorar esta inclusión de los WarGames en Survivor Series como otro reciclaje más de ideas surgidas durante una época de la lucha libre estadounidense que no volverá, y de la que WWE todavía sustenta su producto. Por otra parte, parece difícil que lo que veamos el próximo día 26 al amparo del TD Garden de Boston (Massachusetts) supere lo ya visto en NXT.

Paso a recordarles el cartel provisional de Survivor Series WarGames.