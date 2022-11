Resultados AEW Dark: Elevation (14 de noviembre 2022) | Riho y Willow Nightingale vs. Emi Sakura y Mei Suruga

«Menos ROH, más AEW» escribió semanas atrás en una pancarta cierto asistente a un episodio de AEW Dynamite. Pero Tony Khan no puede hacer caso a ese seguidor, pues tiene entre manos un producto, la compañía del honor, que hasta que no cuente con espacio televisivo propio, deberá tomar AEW como escenario.

Por ahora, la mayor aportación de ROH han sido las defensas de Chris Jericho del magno cetro varonil y, para utilidad de AEW más que para deleite de los fans, las defensas de otros cetros en Dark: Elevation y Dark en pos de llenar contenido de estos programas.

El Campeonato Puro ROH ya tuvo cabida en Dark durante el reinado de Wheeler Yuta, hasta que el miembro del Blackpool Combat Club perdió la correa frente a Daniel Garcia en el capítulo de Dynamite del 7 de septiembre. Y ahora fue Garcia, esta vez en Dark: Elevation, el que puso sobre la mesa dicha presea, con un combate demasiado breve.

Y si no querían ROH, dos tazas, porque ayer Gates of Agony tuvieron lucha de realce. Equipo que ha perdido demasiado pronto su impulso, saliendo derrotado ante FTR y WarJoe, y que veremos si su devenir va más allá de Dark: Elevation y Dark.

► Resultados AEW Dark: Elevation – Pure Elevation

1 – Gates Of Agony (con Prince Nana) derrotaton a Big Cuzo y Teddy Goodz

2 – Tay Melo derrotó a Paris Van Dale

3 – Matt Hardy y Private Party derrotaron a Channing Thomas, Kyle Bradley y Smiley Fairchild

Kyle Bradley y Smiley Fairchild hicieron su debut aquí en AEW.

4 – Athena derrotó a Kayla Sparks

5 – The Butcher & The Blade (con The Bunny) derrotaron a Waves and Curls (Jaylen Brandyn y Traevon Jordan)

6 – Daniel Garcia derrotó a Leon Ruffin para retener el Campeonato Puro ROH

The @ringofhonor Pure Championship is on the line! @GarciaWrestling (c) defends the title against challenger @LEONRUFF_ on #AEWDarkElevation right now!



Tune in to watch all the action:

▶️ https://t.co/K2IYvWts1y pic.twitter.com/ZrU2rx4CAF — All Elite Wrestling (@AEW) November 15, 2022

7 – Preston «Ten» Vance derrotó a Jora Johl

8 – AR Fox derrotó a Serpentico

9 – Riho y Willow Nightingale derrotaron a Emi Sakura y Mei Suruga (con Baliyan Akki)