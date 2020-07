AJ Styles ha alcanzado el éxito en todas las compañías en las que ha estado a lo largo de su carrera: ROH, TNA, NJPW, y por supuesto, WWE, donde es el actual campeón Intercontinental WWE. Tiene 43 años y un contrato con WWE que expira en el 2024, y seguramente sean los los últimos cartuchos del "Phenomenal"; no obstante, ya tiene planeado algo en mente una vez que se retire de los encordados.

► AJ Styles: "Dixie Carter arruinó TNA"

Impact Wrestling fue creado por Jeff Jarrett en el 2002, pero eventualmente perdió el control de la compañía, y luego fue Dixie Carter quien tomó el control, y su época en Impact Wrestling estuvieron llenos de muchos momentos inolvidables, tanto buenos como malos. AJ Styles fue uno de los luchadores más importantes en dicha compañía, y ahora puede mirar hacia atrás y dar una opinión respecto a Dixie Carter y Vince Russo.

En una nueva transmisión en su canal de Twitch, AJ Styles defendió a Vince Russo, a quien muchos fanáticos señalan con el dedo. Russo trabajó de cerca con Styles y le ayudó a obtener su primer Campeonato de peso completo NWA.

“Vince Russo, como persona, amo al tipo, y nos dimos con la cabeza mientras él fue escritor, incluso en TNA, pero me di cuenta cuando nos golpeamos la cabeza, era porque él estaba obteniendo cosas de Dixie todo el tiempo. Debe haber sido muy difícil trabajar con esta mujer que no tiene idea de cómo funciona la lucha libre y quería que se le hiciera todo lo posible, y no tenía ningún sentido. Nos enfrentamos con él como escritor, pero debido a que Dixie Carter se involucró mucho con la creatividad".

Cuando un fanático le preguntó acerca de la responsabilidad de Dixie Carter en TNA, hoy IMPACT Wrestling, AJ Styles no dudó en decir de que Dixie Carter arruinó TNA al ciento por ciento. Agregó que ella quería convertir Impact Wrestling en algo que sus fanáticos no quisieran ver.

“¿Creo que Dixie arruinó IMPACT? Bueno, era TNA en ese entonces, y sí, 100%. IMPACT, hubo un momento en que realmente estaba ganando terreno. El problema era que Dixie quería ser tipo-WWE y eso no era lo que la gente quería. Querían ver algo más. Todo lo que tenía que hacer era dejarnos hacer lo que hacemos, era realmente así de simple. Si lo hubiera dejado a los escritores, creo que TNA aún estaría presente y sería más grande de lo que son, pero sin saber qué es lo mejor para los negocios, lastimó a TNA".

Hoy en día, Impact Wrestling está experimentando un resurgimiento. Su audiencia ha aumentado desde Slammiversary, y pudimos conocer que el reciente reporte de audiencia y ratings, en la última semana han incrementado las mismas, llegando a niveles antes de que el COVID-19 fuera declarada pandemia. Quizás ayudó el hecho de que la compañía trajo a varias Superestrellas de WWE que fueron despedidas en abril pasado, y esperan que este sea el comienzo de un nuevo momento de crecimiento para la empresa.

