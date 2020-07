Cuando AJ Styles se retire de los encordados va a ser un día muy triste para la lucha libre, pero va a ocurrir. Y ahora se sabe qué querrá hacer entonces. Antes de nada cabe mencionarse que el propio Campeón Intercontinental WWE comentó recientemente que continuará luchando "hasta que su cuerpo se lo permita".

Pero al mismo tiempo quizá nadie deba esperar que siga en el negocio dentro de cinco años, aunque ¿para qué pensar en negativo? El fenomenal sigue en los encordados y tiene la intención de hacerlo hasta que no pueda. Ojalá quede mucho para que tenga que decir adiós a la lucha libre.

La plataforma favorita del monarca para expresarse últimamente está siendo su canal de Twitch. Mientras juega a videojuegos no duda en responder a las preguntas de los fanáticos, que tienen todo tipo de cuestiones para él. Recientemente, dio a conocer qué piensa hacer cuando deje de luchar.

"Los cambios siempre están ahí y algunos apestan. Aprendes a hacer una cosa y la otra ya no vale. Ahora mismo no necesito ir a otro lado. No sé por qué iba a hacerlo. Pero, de nuevo, nunca se debe decir jamás.

"Me gustaría reclutar a chicos y chicas que han soñado con hacer esto toda su vida. Me gustaría darles algunos consejos, guiarlos de vez en cuando y ayudarles a llegar al siguiente nivel, o al Centro de Rendimiento. Muchos de mis amigos están en AEW, amigos a los que amo, pero sé lo que estoy haciendo en WWE. Sé lo que me han pedido y me gusta".