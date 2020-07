El reciente Friday Night SmackDown conocimos que Kofi Kingston se lesionó durante su lucha de mesas en el PPV The Horror Show at Extreme Rules, en la cual perdieron el Campeonato de parejas SmackDown ante Cesaro y Shinsuke Nakamura. Así lo pudimos conocer de la mano del propio luchador cuando le indicó a su compañero Big E que estará afuera por seis semanas, lo que le hará perderse, con toda seguridad, de SummerSlam 2020.

Tras las lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston, al parecer, veremos finalmente una carrera individual de Big E, situación que muchos pedían a gritos, por lo que estas seis semanas serán claves para saber lo que le deparará a este buen luchador.

► Habían planes para un cambio a rudo de Big E el año pasado

Ringside News informó recientemente de que Vince McMahon "siempre jugó con la idea" desde el año pasado de impulsar a Big E como estrella a nivel individual, y parece que las próximas seis semanas podrían ser el comienzo de que finalmente suceda aquello.

"Un miembro del equipo de redacción nos informó que había planes para que Big E cambiara a rudo el año pasado. Vince McMahon nunca apretó el gatillo para ejecutar esta idea."

El cambio a rudo de Big E no necesariamente obligaría a WWE a separar a The New Day, ya que el grupo ha estado funcionando como un dúo, tras la lesión de Xavier Woods el año pasado. El plan para que Big E tenga una carrera a nivel individual ha estado en la mente de Vince McMahon por algún tiempo, y ahora, no parece necesario un cambio a rudo para poder ejecutarlo ahora, ya que la ausencia de Kofi Kingston facilitará las cosas y el grupo no tiene por qué verse desmoronado.

