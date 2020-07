► Mick Foley cree que Big E hará historia a nivel individual

El reciente Friday Night SmackDown dejó con una sorpresa poco agradable a los fanáticos de The New Day, ya que Kofi Kingston, se lesionó durante su lucha de mesas en el PPV The Horror Show at Extreme Rules, en el cual perdieron el Campeonato de parejas SmackDown ante Cesaro y Shinsuke Nakamura. Así lo pudimos conocer de la mano del propio luchador cuando le indicó a su compañero Big E que estará afuera por seis semanas, lo que le hará perderse, con toda seguridad, de SummerSlam 2020.

Lo anterior significó para que un Kofi Kingston lesionado aliente a Big E para que le muestre al mundo lo que puede hacer por su cuenta. Los fanáticos, y algunos comentaristas como Corey Graves, se unieron para que Big E reciba un impulso a nivel individual durante mucho tiempo y parece que finalmente sucederá.

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, recurrió a su cuenta de Twitter para hablar sobre esta nueva oportunidad que Big E está recibiendo en la compañía.

A few random thoughts on @WWEBigE‘s upcoming singles run. It’s all about shifting into high gear. pic.twitter.com/Adj04tMcT2

— Mick Foley (@RealMickFoley) July 25, 2020