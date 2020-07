La actual Campeona SmackDown, Bayley, organizó anoche en el programa de la marca azul de WWE un mano a mano Nikki Cross vs Alexa Bliss por una oportunidad titular. Entendiendo que si va a tener que seguir enfrentándolas al menos puede intentar dividirlas.

La escocesa pareció dar un paso en este sentido cuando antes de la lucha empujó a su mejor amiga para poner en claro que quería que se vieran las caras. Pero a ver si no se le da la vuelta la estrategia y más adelante se arma una Triple Amenaza. De momento, defenderá el campeonato ante Cross la semana que viene en SD.

Puede que lo ocurrido anoche sea el comienzo del fin de la amistad Bliss-Cross o puede que esta sea más fuerte que la posibilidad de ser campeona. No queda demasiado claro cuál de los dos caminos van a seguir las luchadoras después de la reciente publicación en Twitter de la segunda tras el combate.

Sometimes, there’s more on the line than friendship.

I did what I had to do.

Blissy did what she had to do.

I still have her back

I still love her

I’m still her best friend

but I need to chase down that dream I keep dreaming. https://t.co/UyNUl2uWoY

— Nikki Cross (@NikkiCrossWWE) July 25, 2020