Tras las lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston no parece que a WWE vayan a faltarle los rivales para Big E. La Superestrella de The New Day se ha convertido de la noche a la mañana en el "agente libre" más cotizado del mercado y de repente se nos han venido a la cabeza muchos nombres de rivales contra los que nos gustaría ver a Big E.

Sin duda, esta es la oportunidad que muchos veníamos reclamando desde hace años, tras conocer el valor intrínseco de esta Superestrella, y ciertamente, no va a ser nada difícil buscarle rivales a Big E en su nueva carrera en solitario. Recordamos aquella aventura en la que se le emparejó con Dolph Ziggler y AJ Lee y el Campeonato Intercontinental que consiguiera poco después. Pero, ¿será capa de repetir o mejorar su historia previa como competidor en solitario?

►Los posibles rivales para Big E

En nuestro análisis vamos a vernos algo limitados a la hora de elegir los rivales para Big E dada la separación de marcas existente en la actualidad. Con Raw y SmackDown siguiendo caminos diferentes hay una puerta que se nos abre para hacer de esta lista algo más interesante si cabe y es la "invitación entre marcas" que sigue estando vigente a día de hoy aunque WWE no la esté utilizando en las últimas semanas.

Siendo la lista que te elaboramos en SÚPER LUCHAS sería la siguiente:

► AJ Styles

El 18 de noviembre de 2013 Big E consiguió su único título como competidor individual en el elenco principal de WWE, el Campeonato Intercontinental tras vencer a Curtis Axel, para perderlo el 4 de mayo de 2014 ante Wade Barrett. Con estos precedentes, ¿por qué no tener una nueva opción de luchar por su único título en solitario?

AJ Styles está en un limbo que le obliga a defender su Campeonato Intercontinental casi todas las semanas en el programa azul de WWE; eso es porque no tiene un rival definido con el que mantener una larga rivalidad. Pudo ser Matt Riddle, pero en estos momento se encuentra en medio de una historia con King Corbin.

Big E es idóneo para este papel. Es un atleta creíble, una amenaza en toda regla para un AJ Styles que cree ser el mejor campeón que haya actualmente en WWE. La experiencia siempre es un grado, pero Big E tiene un tremendo futuro por delante y un gran currículo como campeón de parejas. Big E sabe lo que se hace, lo que significa ser campeón y debe partir del Intercontinental para, paso a paso, llegar al Campeonato Universal bien fuera contra Braun Strowman o The Fiend, que batallan por el título en una apasionante historia que extiende sus lazos varios años atrás.

► Sheamus

Sheamus sería el mejor de los rivales para Big E: físico potente, veterano, varias veces campeón mundial y sobre todo que no tiene una historia en la actualidad tras acabar perdiendo contra Jeff Hardy en la pelea de bar que vimos el pasado viernes en SmackDown.

Sheamus y Big E pueden dejarnos una rivalidad intensa, de muchos quilates y de emociones fuertes. El irlandés ha vuelto en una forma física envidiable tras el parón de más de un año debido a su lesión en el cuello y, por su parte, Big E también se encuentra en un gran momento de forma a pesar de haber perdido en el Show de los Horrores en Extreme Rules el Campeonato por parejas de SmackDown.

Como decíamos, el papel de Sheamus ha cambiado en la compañía y ahora debe de ser él el que ayude a jóvenes valores a alcanzar grandes cotas (Big E) y el que haga redimirse a viejas Superestrellas que han atravesado males momentos personales y profesionales (Jeff Hardy). Estando en SmackDown quizás fuera la primera de las opciones si no se le quiere dar una oportunidad titular a la Superestrella de color a las primeras de cambio.

► Bobby Lashley

Es aquí cuanto entra en juego la "invitación entre marcas". Ya sabemos que MVP está tratando de crear un nuevo grupo de poder en WWE. The Hurt Business va tomando forma y tras hacerse con los servicios de Bobby Lashley y Shelton Benjamin... ¿Por qué no intentar hacerse con los de Big E? Es aquí cuando comienza el conflicto de intereses y la rivalidad de éste con Lashley.

¿Se os ocurre un combate con más decibelios? Ahora que WWE parece haber confiado en Bobby Lashley a través de MVP y que parece querer hacer de él un monstruo de primera clase, Big E no se queda atrás. Hasta el momento, estamos acostumbrados a ver la cara a amable de Big E en The New Day pero muchos han olvidado que era una bestia despiadada en su etapa en NXT cuando cerraba sus combate con una cuenta de cinco en lugar de una cuenta de tres.

Cuando hablamos de los rivales para Big E, debería de tener una gran historia detrás, sin preocuparnos del tiempo y de que Kofi Kingston vaya a volver o no. Su vuelta podría implicar el final, de nuevo, de la carrera de Big E en solitario así que si queremos hacer bien las cosas, una rivalidad entre Bobby Lashley y Big E debería de ser el comienzo de la nueva carrera en solitario de Big E dejando definitivamente, o al menos sin fecha de regreso, su alianza con The New Day.

_____________________________________

