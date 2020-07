Hace pocos días, Adam Cole estuvo presente en el programa de radio de Pat McAfee y las cosas terminaron de manera acalorada. Cerca del final de la entrevista, McAfee surgió con un comentario haciéndole ver a Cole que su éxito en NXT se debe a sus compañeros de The Undisputed Era, y que además, era muy pequeño; el ex Campeón NXT explotó en el jugador retirado de la NFL, insultándolo, rompiendo un micrófono y abandonando el estudio.

Esta situación dejó a McAfee preguntándose qué estaba pasando y el ex pateador de los Indianopolis Colts luego reveló en su Twitter que Adam Cole jamás volverá a su programa.

► Mark Henry y Bully Ray creen que altercado entre Adam Cole y Pat McAfee fue real

Dado el historial que Adam Cole y Pat McAfee han tenido en la marca amarilla, algunos piensan que todo esto fue un montaje para llamar la atención, teniendo en cuenta que NXT TakeOver XXX está cerca. Sin embargo, durante el reciente Busted Open Radio, Mark Henry explicó por qué cree que esto fue algo real.

"Si llamaras gordo a Dusty Rhodes, él asesinaría tu carrera, no podrías trabajar en una sala de bingo en Poughkeepsie cuando terminara de golpearte. Pat McAfee tiene ese tipo de habilidades. Él lo hará, juego de palabras, si quieres. El es astuto. No puedes seguir con alguien que realmente puede ser tan verbal y no esperar lo que sucedió. Pat comenzó a presionar sus botones, luego Adam Cole fue el rudo porque lo comenzó, y amo a Adam Cole. Él fue el que dijo, ‘de todas las personas que intentaran golpear a alguien. Eras un pateador'. Él fue el que apuñaló primero. Entonces él es el rudo".

"Por lo general, las mejores cosas provienen de la realidad y creo que si no es así, lo será. Debería ser. Pero no creo que lo sea. Esto no es un trabajo, es una verdadera mier** que va a tener que convertirse en negocio porque es demasiado bueno para no hacerlo. Aquí estamos con todo lo que sucedió durante una semana en la lucha profesional y estamos hablando de un desacuerdo verbal en un programa. Fue real y por eso estamos hablando de eso".

En el mismo programa, Bully Ray también estuvo de acuerdo en que se trataba de una instancia donde Pat McAfee quiso colmar la paciencia de Adam Cole. Cole ha escuchado cosas sobre su tamaño a lo largo de toda su carrera. Incluso podría estar escuchando sobre ellos en este momento, y quizás eso sea un factor para que todavía no lo veamos en Raw o SmackDown.

Si bien el altercado entre Adam Cole y Pat McAfee podría convertirse en una historia para aprovechar esta situación, Bully Ray cree que esto fue algo real.

“Creo que McAfee atrapó a Cole el día correcto y presionó los botones correctos para obtener la respuesta deseada. Si eres una superestrella de la WWE, como lo eres, como yo lo era, ¿ese comportamiento es aceptable para la WWE? Y luego la WWE pudo darse la vuelta y decir: '¿Sabes algo, Pat? Hemos sido realmente buenos contigo, te hemos permitido anunciar en nuestros programas. Tenemos una gran relación contigo. Las cosas siempre han sido maravillosas. No eres parte de nuestro mundo, pero te hemos recibido en nuestro mundo. ¿Por qué incluso sentiste la necesidad de atacar a Adam Cole?'."

"Hay muchas maneras diferentes de ver esto. Sabes que Adam Cole es una parte importante dentro del elenco de NXT. Sabes que la gente se enoja por su tamaño. ¿Por qué harías eso?"

Pat McAfee hace apariciones ocasionales para WWE y esta le paga, lo cual podría llevar a muchos fanáticos a creer que los dos podrían haber planeado esta situación. De cualquier manera, ciertamente hizo que la gente hablara a lo grande durante esta semana, ya que Adam Cole fue tendencia número uno en Twitter el día jueves.

