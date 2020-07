Xavier Woods sigue su proceso de recuperación luego de su fuerte lesión en el tendón de Aquiles que sufrió hace poco menos de un año. Esta es una lesión complicada, como el mismo Edge ha reconocido en el pasado, pues él sufrió la misma lesión en 2011 y por poco no regresa. Fue la mamá de Edge quien lo ayudó a recuperar su forma física y su motivación para superar la lesión.

► Xavier Woods busca trabajo fuera de WWE, ¿se lo permitirá la empresa?

Por tal motivo, parece ser que Woods, de 33 años de edad y con pocas posibilidades de triunfar en WWE fuera de The New Day, se encuentra buscando nuevas oportunidades laborales. Así lo dejó saber de forma pública a través de su cuenta oficial de Twitter.

My campaign begins.... please cast your twitter ballot for me to be a host for @g4tv by using the hashtag #Creed4G4



Thank you for your votes pic.twitter.com/erbqMYohEx — Austin #Creed4G4 - Future King of The Ring (@XavierWoodsPhD) July 25, 2020

"Mi campaña empieza... por favor envíe su boleta de Twitter para que yo sea el anfitrión de G4TV usando el hashtag #Creed4G4".

G4TV es un proyecto nacido el 24 de julio que será la forma virtual del canal G4, que se emitió en cable y satélite por todo Estados Unidos del 2002 al 2014 y que está dedicado al mundo de los videojuegos. Ahora será un canal de YouTube y una página web. Tendrá algunos programas hablando de videojuegos, y el experto en este tema en WWE es Xavier Woods y su canal UpUpDownDown en YouTube y que también emite en Twitch.

El apoyo de sus colegas y fans no se ha hecho esperar:

Come on man, this is such a no brainer! Hire the man already #Creed4G4 https://t.co/lv8ZGUzAVh — Renee Young (@ReneeYoungWWE) July 26, 2020

"¡Vamos, hombre! ¡No hay que pensar nada! ¡Contraten a este hombre ya!"

Last September after a WWE event in Honolulu @XavierWoodsPhD met up with fans to play video games for a couple hours like he always does. Don’t matter if it’s 100 folks or 10, the guy just loves sharing his passion with others. #Creed4G4 https://t.co/d8l3K9hWwC — Aloha Kenobi (@AlohaKenobi) July 26, 2020

"En septiembre pasado, luego de un evento de WWE en Honolulu, Hawái, Xavier Woods conoció a unos fans y jugaron vídeojuegos por un par de horas como él siempre hace. No importa si es con 100 o 10 personas, el tipo solamente ama compartir su pasión con otros".

